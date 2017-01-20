[PC] Counter-Strike: Global Offensive [Action] [Repack (Лицензии) by SEYTER] [Русский, Английский] (2012) - Скачать торрент бесплатно

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Данное сообщения, Вы увидите при попытке создать новую тему в любом подразделе Игр. Это сделано для того, чтоб оградить пользователей от всякого рода псевдо-релизёров которые выкладывают таблетки с вирусами или репаки ненадлежащего качества. Поэтому, в разделе Игры допускаются темы от проверенных релизеров. Чтоб стать таковым нужно имеет минимум 20-ть правильно оформленных раздач или по рекомендации одного из модераторов раздела.
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Всем у кого нет доступа к подразделам игр, могут делать релизы только здесь Оформление раздач (Игры для PC)


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-=SxS=-
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Гвардия Riper.AM
Гвардия Riper.AM
 
Раздал: 7.1 ТБ
Скачал: 4.61 ТБ
Ратио: 46.550
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 13:51
Откуда: Москва
Награды: 23
За 500 сообщений (1) За 1000 сообщений (1) 5 Тб отданного (1) Размер созданных раздач 3 Тб (1) Размер созданных раздач 5 Тб (1) 250 релизов (1) 500 релизов (1) За новинки игр (1) За новинки Softa (1) За 2000 полученных спасибо (1) За 4000 полученных спасибо (1) За 8000 полученных спасибо (1) За 10000 полученных спасибо (1) Особая награда (1) За вступление в группу VK (1) За вступление в Telegram (1) 200 кармы (1) 500 кармы (1) 1000 кармы (1) Орден от Админа (1) Заслуги перед сайтом (1) Верный пользователь (1) Халява №5 (1)

Сообщение -=SxS=- » 20 янв 2017, 22:46

[PC] Counter-Strike: Global Offensive [Action] [Repack (Лицензии) by SEYTER] [Русский, Английский] (2012) - Скачать торрент

Counter-Strike: Global Offensive



Дата выхода игры: 2012
Жанр: Action / 3D / 1st Person
Мультиплеер: ---
Разработчик: Valve Corporation / Hidden Path Entertainment
Издатель: Valve Corporation
Платформа: PC
Тип издания: Repack
Язык интерфейса: Русский, Английский
Язык озвучки: Английский
Таблетка: Вшита (RevEmu)


Сounter-Strike: Global Offensive возродит тот ураганный командный игровой процесс, впервые представленный еще 12 лет назад. CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из классической CS (de_dust и т.п.). Кроме того, CS: GO будет содержать новые игровые режимы, систему организации матчей, глобальные таблицы игроков и многое другое.
«Counter-Strike была сюрпризом для игровой индустрии, когда не особо удачный мод стал одним из самых популярных шутеров в мире сразу же после его релиза в Августе 1999 года, — говорит Даг Ломбарди из Valve, — за прошедшие 12 лет, она все еще одна из самых популярных в мире игр, часто появляется на игровых соревнованиях и продана в количестве более 25 миллионов копий по всему миру. CS: GO обещает возродить знаменитый игровой процесс Counter-Strike и предложить его игрокам не только на ПК, но и на консолях следующего поколения и компьютерах Mac».


* Операционная система: Windows ХР / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
* Процессор: Pentium IV с частотой 2,6 ГГц или любой двухъядерный
* Оперативная память: 2 Гб ;
* Видеокарта: с 512 Мб видеопамяти
* Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX®9.0
* Свободное место на жестком диске: 14 гб


• Ничего не вырезано | Ничего не перекодировано
• Версия игры - v1.35.3.2
• Присутствует AutoUpdater
• Время установки ~ 5 минут
• RePack by SEYTER
Как сменить никнейм?
- Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini
- Через блокнот открыть файл rev.ini
- Найди строку - PlayerName = "SEYTER" заменить "SEYTER" на "Ваш ник"

Как зайти на сервер?
1. Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~"
2. В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод)
Список серверов находится в сервербраузере из меню игры.

Меняю оружие, захожу на сервер в меню покупки отображается покрашенное, а после покупки отображается обычное
На многих серверах отключена поддержка "крашеного" оружия. Иногда её отключают, дабы снизить нагрузку на сервер.
Значение EnableNSNetSvc = UDP в файле rev.ini отвечает за эту функцию. Значение должно быть активировано на стороне сервера и клиента.
EnableNSNetSvc = UDP - влючено
#EnableNSNetSvc = UDP - отключено








© Оформление by ===SxS===
Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции
Торрент20 янв 2017, 22:45 [ 20 янв 2017, 22:45 ]

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СтатусПроверен -=SxS=-
.torrent скачан15491 раз
Размер5.03 ГБ (5 400 550 287)
Собираем на обновление расширений RiperVPN
Кто сколько может!!!

-=SxS=-

Аватара пользователя
Гвардия Riper.AM
Гвардия Riper.AM
 

Сообщения: 1016

Зарегистрирован: 27 июн 2014, 13:51

Откуда: Москва

Награды: 23
За 500 сообщений (1) За 1000 сообщений (1) 5 Тб отданного (1) Размер созданных раздач 3 Тб (1) Размер созданных раздач 5 Тб (1) 250 релизов (1) 500 релизов (1) За новинки игр (1) За новинки Softa (1) За 2000 полученных спасибо (1) За 4000 полученных спасибо (1) За 8000 полученных спасибо (1) За 10000 полученных спасибо (1) Особая награда (1) За вступление в группу VK (1) За вступление в Telegram (1) 200 кармы (1) 500 кармы (1) 1000 кармы (1) Орден от Админа (1) Заслуги перед сайтом (1) Верный пользователь (1) Халява №5 (1)

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Сообщение -=SxS=-» 20 янв 2017, 22:48

VirgilAbarl


 
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Сообщение VirgilAbarl» 25 окт 2018, 19:16

Доброго времени суток .
Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, за $1500 в месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта https://kiva-hack.ru - он не будет противоречить тематике?

Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту boris1977gorbunov@gmail.com
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