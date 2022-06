[PC] Counter-Strike: Global Offensive [Action] [Repack (Лицензии) by SEYTER] [Русский, Английский] (2012) - Скачать торрент бесплатно

-=SxS=-



Гвардия Riper.AM

Раздал: 7.1 ТБ Скачал: 4.61 ТБ Ратио: 46.550 Сообщения: 1016 Зарегистрирован: 27 июн 2014, 13:51 Откуда: Москва Награды: 23 Личное сообщение

-=SxS=- » 20 янв 2017, 22:46 [PC] Counter-Strike: Global Offensive [Action] [Repack (Лицензии) by SEYTER] [Русский, Английский] (2012) - Скачать торрент Counter-Strike: Global Offensive





Дата выхода игры: 2012

Жанр: Action / 3D / 1st Person

Мультиплеер: ---

Разработчик: Valve Corporation / Hidden Path Entertainment

Издатель: Valve Corporation

Платформа: PC

Тип издания: Repack

Язык интерфейса: Русский, Английский

Язык озвучки: Английский

Таблетка: Вшита (RevEmu)





Сounter-Strike: Global Offensive возродит тот ураганный командный игровой процесс, впервые представленный еще 12 лет назад. CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из классической CS (de_dust и т.п.). Кроме того, CS: GO будет содержать новые игровые режимы, систему организации матчей, глобальные таблицы игроков и многое другое.

«Counter-Strike была сюрпризом для игровой индустрии, когда не особо удачный мод стал одним из самых популярных шутеров в мире сразу же после его релиза в Августе 1999 года, — говорит Даг Ломбарди из Valve, — за прошедшие 12 лет, она все еще одна из самых популярных в мире игр, часто появляется на игровых соревнованиях и продана в количестве более 25 миллионов копий по всему миру. CS: GO обещает возродить знаменитый игровой процесс Counter-Strike и предложить его игрокам не только на ПК, но и на консолях следующего поколения и компьютерах Mac».





* Операционная система: Windows ХР / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

* Процессор: Pentium IV с частотой 2,6 ГГц или любой двухъядерный

* Оперативная память: 2 Гб ;

* Видеокарта: с 512 Мб видеопамяти

* Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX®9.0

* Свободное место на жестком диске: 14 гб





• Ничего не вырезано | Ничего не перекодировано

• Версия игры - v1.35.3.2

• Присутствует AutoUpdater

• Время установки ~ 5 минут

• RePack by SEYTER Как сменить никнейм?

- Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini

- Через блокнот открыть файл rev.ini

- Найди строку - PlayerName = "SEYTER" заменить "SEYTER" на "Ваш ник"



Как зайти на сервер?

1. Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~"

2. В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод)

Список серверов находится в сервербраузере из меню игры.



Меняю оружие, захожу на сервер в меню покупки отображается покрашенное, а после покупки отображается обычное

На многих серверах отключена поддержка "крашеного" оружия. Иногда её отключают, дабы снизить нагрузку на сервер.

Значение EnableNSNetSvc = UDP в файле rev.ini отвечает за эту функцию. Значение должно быть активировано на стороне сервера и клиента.

EnableNSNetSvc = UDP - влючено

#EnableNSNetSvc = UDP - отключено















© Оформление by ===SxS=== 2012Action / 3D / 1st Person---Valve Corporation / Hidden Path EntertainmentValve CorporationPCRepackРусский, АнглийскийАнглийскийВшита (RevEmu)возродит тот ураганный командный игровой процесс, впервые представленный еще 12 лет назад. CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из классической CS (de_dust и т.п.). Кроме того, CS: GO будет содержать новые игровые режимы, систему организации матчей, глобальные таблицы игроков и многое другое.«Counter-Strike была сюрпризом для игровой индустрии, когда не особо удачный мод стал одним из самых популярных шутеров в мире сразу же после его релиза в Августе 1999 года, — говорит Даг Ломбарди из Valve, — за прошедшие 12 лет, она все еще одна из самых популярных в мире игр, часто появляется на игровых соревнованиях и продана в количестве более 25 миллионов копий по всему миру. CS: GO обещает возродить знаменитый игровой процесс Counter-Strike и предложить его игрокам не только на ПК, но и на консолях следующего поколения и компьютерах Mac».Windows ХР / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8Pentium IV с частотой 2,6 ГГц или любой двухъядерный2 Гб ;с 512 Мб видеопамятиЗвуковое устройство, совместимое с DirectX®9.014 гб Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции Торрент 20 янв 2017, 22:45 [ 20 янв 2017, 22:45 ]

СКАЧАТЬ с просмотром рекламы Статус Проверен -=SxS=- .torrent скачан 15491 раз Размер 5.03 ГБ (5 400 550 287) Собираем на обновление расширений RiperVPN

Кто сколько может!!!