[PC] Counter-Strike: Global Offensive [Action] [Repack (Лицензии) by SEYTER] [Русский, Английский] (2012) - Скачать торрент бесплатно

Counter-Strike: Global Offensive
Дата выхода игры: 2012
Жанр: Action / 3D / 1st Person
Мультиплеер: ---
Разработчик: Valve Corporation / Hidden Path Entertainment
Издатель: Valve Corporation
Платформа: PC
Тип издания: Repack
Язык интерфейса: Русский, Английский
Язык озвучки: Английский
Таблетка: Вшита (RevEmu)
Сounter-Strike: Global Offensive возродит тот ураганный командный игровой процесс, впервые представленный еще 12 лет назад. CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из классической CS (de_dust и т.п.). Кроме того, CS: GO будет содержать новые игровые режимы, систему организации матчей, глобальные таблицы игроков и многое другое.
«Counter-Strike была сюрпризом для игровой индустрии, когда не особо удачный мод стал одним из самых популярных шутеров в мире сразу же после его релиза в Августе 1999 года, — говорит Даг Ломбарди из Valve, — за прошедшие 12 лет, она все еще одна из самых популярных в мире игр, часто появляется на игровых соревнованиях и продана в количестве более 25 миллионов копий по всему миру. CS: GO обещает возродить знаменитый игровой процесс Counter-Strike и предложить его игрокам не только на ПК, но и на консолях следующего поколения и компьютерах Mac».
* Операционная система: Windows ХР / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
* Процессор: Pentium IV с частотой 2,6 ГГц или любой двухъядерный
* Оперативная память: 2 Гб ;
* Видеокарта: с 512 Мб видеопамяти
* Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX®9.0
* Свободное место на жестком диске: 14 гб
• Ничего не вырезано | Ничего не перекодировано
• Версия игры - v1.35.3.2
• Присутствует AutoUpdater
• Время установки ~ 5 минут
• RePack by SEYTER
• Версия игры - v1.35.3.2
• Присутствует AutoUpdater
• Время установки ~ 5 минут
• RePack by SEYTER
Как сменить никнейм?
- Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini
- Через блокнот открыть файл rev.ini
- Найди строку - PlayerName = "SEYTER" заменить "SEYTER" на "Ваш ник"
Как зайти на сервер?
1. Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~"
2. В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод)
Список серверов находится в сервербраузере из меню игры.
Меняю оружие, захожу на сервер в меню покупки отображается покрашенное, а после покупки отображается обычное
На многих серверах отключена поддержка "крашеного" оружия. Иногда её отключают, дабы снизить нагрузку на сервер.
Значение EnableNSNetSvc = UDP в файле rev.ini отвечает за эту функцию. Значение должно быть активировано на стороне сервера и клиента.
EnableNSNetSvc = UDP - влючено
#EnableNSNetSvc = UDP - отключено
- Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini
- Через блокнот открыть файл rev.ini
- Найди строку - PlayerName = "SEYTER" заменить "SEYTER" на "Ваш ник"
Как зайти на сервер?
1. Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~"
2. В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод)
Список серверов находится в сервербраузере из меню игры.
Меняю оружие, захожу на сервер в меню покупки отображается покрашенное, а после покупки отображается обычное
На многих серверах отключена поддержка "крашеного" оружия. Иногда её отключают, дабы снизить нагрузку на сервер.
Значение EnableNSNetSvc = UDP в файле rev.ini отвечает за эту функцию. Значение должно быть активировано на стороне сервера и клиента.
EnableNSNetSvc = UDP - влючено
#EnableNSNetSvc = UDP - отключено
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