[PC] Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор / Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор [3D, Action, 3D-1st person, online] [RePack] [RUS / RUS] (2016) - Скачать торрент бесплатно

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Всем у кого нет доступа к подразделам игр, могут делать релизы только здесь Оформление раздач (Игры для PC)


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Vrednaya20

Новичок
Новичок
 
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 04:15

Сообщение Vrednaya20 » 06 фев 2016, 04:21

[PC] Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор / Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор [3D, Action, 3D-1st person, online] [RePack] [RUS / RUS] (2016) - Скачать торрент

Название: Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор
Название на русском: Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор
Год выпуска: 2016
Жанр: 3D, Action, 3D-1st person, online
Разработчик: VALVE
Издательство: VALVE
Платформа: PC
Версия: 87 (3277112)
Тип издания: RePack
Язык интерфейса: RUS
Язык озвучки: RUS
Таблэтка: Не требуется
Системные требования: Операционная система: Windows XP/Vista/7/8/8.1 всех разрядностей
Процессор: 1,7 ГГц (рекомендуется 2,4 ГГц)
Оперативная память: 256 Мб (рекомендуется 512 Мб)
Видеокарта с поддержкой DirectX 8.1(рекомендуется DirectX 9
Описание: Цель игры – выполнить задание карты или уничтожить противника. За выполненные задания и уничтоженных противников игрок получает деньги, которые может потратить на покупку оружия, боеприпасов и снаряжения (проигравшая команда также получает деньги, но существенно меньше).

Как и в оригинальной версии игры, в Counter-Strike: Sourcе друг другу противостоят команда контр-террористов (CT, спецназа) и команда террористов (Т) в серии раундов. Каждый раунд выигрывается посредством выполнения определённой миссии (такой как подрыв бомбы или спасение заложников), либо после уничтожения всех членов вражеской команды.

Игровой процесс аналогичен таковому в Counter-Strike. Большинство видов оружия также идентично оружию в Counter-Strike 1.6, за исключением щита, который был доступен контр-террористам. В поздних версиях покупка патронов стала производиться автоматически в начале раунда и при покупке нового оружия. Патроны теперь бесплатные, сразу дается полный боезапас при покупке оружия, их также можно пополнить вернувшись на место респауна.
Дополнительно: КАК СМЕНИТЬ НИКНЕЙМ:
Для того чтобы сменить в игре никнейм необходимо:
- Открыть консоль клавишей тильда "ё"
- Прописать в поле команду: setname nickname
nickname - Ваш никнейм
Нажмите Enter после выполненных действий
Особенности RePacka: Очередная версия лучшего в мире онлайнового экшена. Сочетает отмеченный наградами командный экшен Counter-Strike с передовой технологией Source™. Обладающий соответствующей последним достижениям технической мысли графикой, полностью обновленным звуком и реальной физикой, Counter-Strike: Source просто должен занять почетное место в коллекции каждого поклонника жанра "экшн".
Было протестированы и исправлены многие этапы сборки. Данная сборка была протестирована на операционных системах: Windows XP x32, Windows Vista x32, Windows 7 x32 и x64, Windows 8 x64
Обновления от 05.02.2016
Порядок установки: 1. Скачать игру
2. Перейти в папку уже скаченой игры
3. Запустить инсталятор игры Counter_Strike_Source_v87.exe
4. Следуем инструкции установщика.
5. Нажимаем Запустить игру и радуемся жизни
Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции
Торрент06 фев 2016, 04:20 [ 06 фев 2016, 04:20 ]

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СтатусПроверен fiouyrt
.torrent скачан10 раз
Размер2.6 ГБ (2 789 364 530)

Чуб


Мастер
Мастер
 

Сообщения: 399

Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19

Откуда: ХАРКIВ


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Сообщение Чуб» 06 фев 2016, 05:53

Разница с Counter-Strike: Sourcе в чём?Карты новые или графика лучше?Что изменилось?
За релиз спасибо.

niksQ9


Новичок
Новичок
 

Сообщения: 37

Зарегистрирован: 22 янв 2016, 23:02


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Сообщение niksQ9» 06 фев 2016, 14:23

я всё мечтаю скачять раздачю контры в которой ВСЕ карты уже есть, но стоит об этом заикнуться как автор раздачи обычно рычит "скачяешь в инете". а что мешает СРАЗУ дать все карты???? Пусть раздача будет весить 15 гигов, это не важно, чать ни у кого уже нет винтов на 80 гигов. 2 ТБ уже норма. У меня ваще 10 ТБ )))

Чуб


Мастер
Мастер
 

Сообщения: 399

Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19

Откуда: ХАРКIВ


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Сообщение Чуб» 06 фев 2016, 16:26

niksQ9 писал(а):

я всё мечтаю скачять раздачю контры в которой ВСЕ карты уже есть, но стоит об этом заикнуться как автор раздачи обычно рычит "скачяешь в инете". а что мешает СРАЗУ дать все карты???? Пусть раздача будет весить 15 гигов, это не важно, чать ни у кого уже нет винтов на 80 гигов. 2 ТБ уже норма. У меня ваще 10 ТБ )))

Ну так действительно скачай сам.И выкладывай потом,все будут рады.Ни кто не хочет этим заниматься.Хлопотно.

Vrednaya20


Новичок
Новичок
 

Сообщения: 2

Зарегистрирован: 06 фев 2016, 04:15


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Сообщение Vrednaya20» 06 фев 2016, 20:38

Это последняя версия. Тут скачены достаточно много карт.

Чуб


Мастер
Мастер
 

Сообщения: 399

Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19

Откуда: ХАРКIВ


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Сообщение Чуб» 06 фев 2016, 22:52

Качну,поюзаю,отпишусь.Через месяц

freegat


 
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Сообщение freegat» 07 фев 2016, 02:59

Vrednaya20 писал(а):

Это последняя версия. Тут скачены достаточно много карт.

спасиба *бухать

Чуб


Мастер
Мастер
 

Сообщения: 399

Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19

Откуда: ХАРКIВ


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Сообщение Чуб» 07 фев 2016, 17:53

В общем,как я и предполагал - ни чего необычного: графа та же,карты (установленные) те же.Кроме последних трёх,таких я не видел

cs_italy
de_dust
de_aztec
de_cbble
cs_office
de_chateau
de_dust2
de_piranesi
cs_havana
de_prodigy
cs_compound
de_train
de_tides
de_port
de_inferno
cs_assault
de_nuke
cs_militia
Alm Alk-Colt Winter-Fusion 2
de_Alivemetal
Surf Green Impact Fix


+125 доступных серверов.Что там на них - ХЗ.Игра запускается,всё пашет и работает.Нормальная раздача.Автору спасибо. *круто

CorsaTurismo

Аватара пользователя
Новичок
Новичок
 

Сообщения: 24

Зарегистрирован: 15 апр 2022, 14:06


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Сообщение CorsaTurismo» 31 май 2022, 12:03

Как включать паузу при игре с ботами ? Не ОТКЛЮЧИТСЯ а поставить на паузу ? Что б боты не убивали пока отошол.
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