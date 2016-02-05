[PC] Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор / Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор [3D, Action, 3D-1st person, online] [RePack] [RUS / RUS] (2016) - Скачать торрент бесплатно
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
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Данное сообщения, Вы увидите при попытке создать новую тему в любом подразделе Игр. Это сделано для того, чтоб оградить пользователей от всякого рода псевдо-релизёров которые выкладывают таблетки с вирусами или репаки ненадлежащего качества. Поэтому, в разделе Игры допускаются темы от проверенных релизеров. Чтоб стать таковым нужно имеет минимум 20-ть правильно оформленных раздач или по рекомендации одного из модераторов раздела.
Если Вы подходите, то можете подать заявку на вступления в группу Riper_Game, либо отписать в Л/С модератору группы которая имеет права релизить во всем разделе игры.
Всем у кого нет доступа к подразделам игр, могут делать релизы только здесь Оформление раздач (Игры для PC)
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|Автор
|Сообщение
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Сообщения: 399
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19
Откуда: ХАРКIВ
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Разница с Counter-Strike: Sourcе в чём?Карты новые или графика лучше?Что изменилось?
За релиз спасибо.
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Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 23:02
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я всё мечтаю скачять раздачю контры в которой ВСЕ карты уже есть, но стоит об этом заикнуться как автор раздачи обычно рычит "скачяешь в инете". а что мешает СРАЗУ дать все карты???? Пусть раздача будет весить 15 гигов, это не важно, чать ни у кого уже нет винтов на 80 гигов. 2 ТБ уже норма. У меня ваще 10 ТБ )))
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Сообщения: 399
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19
Откуда: ХАРКIВ
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я всё мечтаю скачять раздачю контры в которой ВСЕ карты уже есть, но стоит об этом заикнуться как автор раздачи обычно рычит "скачяешь в инете". а что мешает СРАЗУ дать все карты???? Пусть раздача будет весить 15 гигов, это не важно, чать ни у кого уже нет винтов на 80 гигов. 2 ТБ уже норма. У меня ваще 10 ТБ )))
niksQ9 писал(а):
Ну так действительно скачай сам.И выкладывай потом,все будут рады.Ни кто не хочет этим заниматься.Хлопотно.
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Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 04:15
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Это последняя версия. Тут скачены достаточно много карт.
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Сообщения: 399
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19
Откуда: ХАРКIВ
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Качну,поюзаю,отпишусь.Через месяц
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freegat
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Это последняя версия. Тут скачены достаточно много карт.
Vrednaya20 писал(а):
спасиба
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Сообщения: 399
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 00:19
Откуда: ХАРКIВ
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В общем,как я и предполагал - ни чего необычного: графа та же,карты (установленные) те же.Кроме последних трёх,таких я не видел
cs_italy
de_dust
de_aztec
de_cbble
cs_office
de_chateau
de_dust2
de_piranesi
cs_havana
de_prodigy
cs_compound
de_train
de_tides
de_port
de_inferno
cs_assault
de_nuke
cs_militia
Alm Alk-Colt Winter-Fusion 2
de_Alivemetal
Surf Green Impact Fix
+125 доступных серверов.Что там на них - ХЗ.Игра запускается,всё пашет и работает.Нормальная раздача.Автору спасибо.
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 апр 2022, 14:06
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Как включать паузу при игре с ботами ? Не ОТКЛЮЧИТСЯ а поставить на паузу ? Что б боты не убивали пока отошол.
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
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