[PC] Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор / Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор [3D, Action, 3D-1st person, online] [RePack] [RUS / RUS] (2016) - Скачать торрент бесплатно

[PC] Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор / Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор [3D, Action, 3D-1st person, online] [RePack] [RUS / RUS] (2016) - Скачать торрент Название : Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор

Название на русском : Counter-Strike: Source v87 + Автообновлятор

Год выпуска : 2016

Жанр : 3D, Action, 3D-1st person, online

Разработчик : VALVE

Издательство : VALVE

Платформа : PC

Версия : 87 (3277112)

Тип издания : RePack

Язык интерфейса : RUS

Язык озвучки : RUS

Таблэтка : Не требуется

Системные требования : Операционная система: Windows XP/Vista/7/8/8.1 всех разрядностей

Процессор: 1,7 ГГц (рекомендуется 2,4 ГГц)

Оперативная память: 256 Мб (рекомендуется 512 Мб)

Видеокарта с поддержкой DirectX 8.1(рекомендуется DirectX 9

Описание : Цель игры – выполнить задание карты или уничтожить противника. За выполненные задания и уничтоженных противников игрок получает деньги, которые может потратить на покупку оружия, боеприпасов и снаряжения (проигравшая команда также получает деньги, но существенно меньше).



Как и в оригинальной версии игры, в Counter-Strike: Sourcе друг другу противостоят команда контр-террористов (CT, спецназа) и команда террористов (Т) в серии раундов. Каждый раунд выигрывается посредством выполнения определённой миссии (такой как подрыв бомбы или спасение заложников), либо после уничтожения всех членов вражеской команды.



Игровой процесс аналогичен таковому в Counter-Strike. Большинство видов оружия также идентично оружию в Counter-Strike 1.6, за исключением щита, который был доступен контр-террористам. В поздних версиях покупка патронов стала производиться автоматически в начале раунда и при покупке нового оружия. Патроны теперь бесплатные, сразу дается полный боезапас при покупке оружия, их также можно пополнить вернувшись на место респауна.

Дополнительно : КАК СМЕНИТЬ НИКНЕЙМ:

Для того чтобы сменить в игре никнейм необходимо:

- Открыть консоль клавишей тильда "ё"

- Прописать в поле команду: setname nickname

nickname - Ваш никнейм

Нажмите Enter после выполненных действий

Особенности RePacka : Очередная версия лучшего в мире онлайнового экшена. Сочетает отмеченный наградами командный экшен Counter-Strike с передовой технологией Source™. Обладающий соответствующей последним достижениям технической мысли графикой, полностью обновленным звуком и реальной физикой, Counter-Strike: Source просто должен занять почетное место в коллекции каждого поклонника жанра "экшн".

Было протестированы и исправлены многие этапы сборки. Данная сборка была протестирована на операционных системах: Windows XP x32, Windows Vista x32, Windows 7 x32 и x64, Windows 8 x64

Обновления от 05.02.2016

Порядок установки : 1. Скачать игру

2. Перейти в папку уже скаченой игры

3. Запустить инсталятор игры Counter_Strike_Source_v87.exe

4. Следуем инструкции установщика.

5. Нажимаем Запустить игру и радуемся жизни

