[PC] Red Dead Redemption 2 [Build v 1.0.1311.23] [Action, Shooter, Open world, 3D] [RePack от xatab] [Русский, Английский, MULTi]] (2019) - Скачать торрент бесплатно

dm1805



Гвардия Riper.AM

Раздал: 11.6 ПБ Скачал: 1.52 ПБ Ратио: 2007.611 Сообщения: 47110 Зарегистрирован: 20 апр 2010, 06:51 Награды: 43 Личное сообщение

dm1805 » 16 ноя 2020, 21:39 [PC] Red Dead Redemption 2 [Build v 1.0.1311.23] [Action, Shooter, Open world, 3D] [RePack от xatab] [Русский, Английский, MULTi]] (2019) - Скачать торрент Red Dead Redemption 2

Дата выпуска: 5 ноября 2019

Жанр: Action, Shooter, Open world, 3D

Разработчик: Rockstar North, Rockstar San Diego

Издательство: Rockstar Games

Платформа: PC

Движок: RAGE

Пользовательские оценки в Steam: 79% обзоров пользователей - положительные (102921 рецензии)

Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Китайский (Упр.), Испанский Лат. Ам., Китайский (Трад.)

Язык озвучки: Английский

Тип издания: Repack

Лекарство: вшито (EMPRESS+Mr_Goldberg)



Системные требования: ОС: Windows 7 x64 - Service Pack 1 (6.1.7601) и выше

Процессор: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 и лучше

Память: 8 Гб

Видео: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB или лучше

DirectX: 11

Место на диске: 117 Гб



Описание: Америка, 1899 год. Артур Морган и другие подручные Датча ван дер Линде вынуждены пуститься в бега. Их банде предстоит участвовать в кражах, грабежах и перестрелках в самом сердце Америки. За ними по пятам идут федеральные агенты и лучшие в стране охотники за головами, а саму банду разрывают внутренние противоречия. Артуру предстоит выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили. В комплекте новый контент для сюжетного режима, полноценный фоторежим и доступ к совместной игре в мире Red Dead Online, позволяющие игрокам найти свое место на Диком Западе. Вы можете выслеживать опасных преступников в роли охотника за головами, развивать собственное дело в роли торговца, разыскивать уникальные сокровища в роли коллекционера и открыть подпольное производство алкоголя в роли самогонщика, а также многое другое. Red Dead Redemption 2 для PC задействует всю мощь современных компьютеров, чтобы максимально правдоподобно представить каждый уголок этого огромного, насыщенного деталями мира. В числе графических и технических усовершенствований – увеличенная дальность прорисовки; улучшения в системе глобального освещения и рассеянного затенения, обеспечивающие более реалистичную смену времени суток; улучшенные отражения и тени более высокого разрешения на всех расстояниях; тесселяция текстур древесной коры и более качественные текстуры травы и меха, за счет чего животные и растения смотрятся еще натуралистичнее. Кроме того, Red Dead Redemption 2 для PC поддерживает режим HDR, разрешение 4K и выше, конфигурации с несколькими мониторами, широкоэкранные мониторы, более высокую частоту кадров и не только.



За основу взят RGL-Rip от InsaneRamZes;

Установлен CrackFixV2;

Удалены DLC онлайн-режимa;

Версия игры: 1.0.1311.23;

Время установки от 90 минут (зависит от компьютера);

Repack от xatab.



5 ноября 2019Action, Shooter, Open world, 3DRockstar North, Rockstar San DiegoRockstar GamesPCRAGE79% обзоров пользователей - положительные (102921 рецензии)Русский, Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Китайский (Упр.), Испанский Лат. Ам., Китайский (Трад.)АнглийскийRepackвшито (EMPRESS+Mr_Goldberg)ОС: Windows 7 x64 - Service Pack 1 (6.1.7601) и вышеПроцессор: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 и лучшеПамять: 8 ГбВидео: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB или лучшеDirectX: 11Место на диске: 117 ГбАмерика, 1899 год. Артур Морган и другие подручные Датча ван дер Линде вынуждены пуститься в бега. Их банде предстоит участвовать в кражах, грабежах и перестрелках в самом сердце Америки. За ними по пятам идут федеральные агенты и лучшие в стране охотники за головами, а саму банду разрывают внутренние противоречия. Артуру предстоит выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили. В комплекте новый контент для сюжетного режима, полноценный фоторежим и доступ к совместной игре в мире Red Dead Online, позволяющие игрокам найти свое место на Диком Западе. Вы можете выслеживать опасных преступников в роли охотника за головами, развивать собственное дело в роли торговца, разыскивать уникальные сокровища в роли коллекционера и открыть подпольное производство алкоголя в роли самогонщика, а также многое другое. Red Dead Redemption 2 для PC задействует всю мощь современных компьютеров, чтобы максимально правдоподобно представить каждый уголок этого огромного, насыщенного деталями мира. В числе графических и технических усовершенствований – увеличенная дальность прорисовки; улучшения в системе глобального освещения и рассеянного затенения, обеспечивающие более реалистичную смену времени суток; улучшенные отражения и тени более высокого разрешения на всех расстояниях; тесселяция текстур древесной коры и более качественные текстуры травы и меха, за счет чего животные и растения смотрятся еще натуралистичнее. Кроме того, Red Dead Redemption 2 для PC поддерживает режим HDR, разрешение 4K и выше, конфигурации с несколькими мониторами, широкоэкранные мониторы, более высокую частоту кадров и не только. Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции Торрент 22 фев 2021, 10:07 [ 22 фев 2021, 10:07 ]

СКАЧАТЬ с просмотром рекламы Статус - .torrent скачан 172559 раз Размер 77.03 ГБ (82 706 625 746) Не верь глазам своим, сиды есть всегда. Раздача мультитрекерная! !



Медалькодрочеры, кому продать медальки, вороне -=Robbertta=-?