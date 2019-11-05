[PC] Red Dead Redemption 2 [Build v 1.0.1311.23] [Action, Shooter, Open world, 3D] [RePack от xatab] [Русский, Английский, MULTi]] (2019) - Скачать торрент бесплатно

Дата выпуска: 5 ноября 2019
Жанр: Action, Shooter, Open world, 3D
Разработчик: Rockstar North, Rockstar San Diego
Издательство: Rockstar Games
Платформа: PC
Движок: RAGE
Пользовательские оценки в Steam: 79% обзоров пользователей - положительные (102921 рецензии)
Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Китайский (Упр.), Испанский Лат. Ам., Китайский (Трад.)
Язык озвучки: Английский
Тип издания: Repack
Лекарство: вшито (EMPRESS+Mr_Goldberg)
Системные требования: ОС: Windows 7 x64 - Service Pack 1 (6.1.7601) и выше
Процессор: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 и лучше
Память: 8 Гб
Видео: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB или лучше
DirectX: 11
Место на диске: 117 Гб
Описание: Америка, 1899 год. Артур Морган и другие подручные Датча ван дер Линде вынуждены пуститься в бега. Их банде предстоит участвовать в кражах, грабежах и перестрелках в самом сердце Америки. За ними по пятам идут федеральные агенты и лучшие в стране охотники за головами, а саму банду разрывают внутренние противоречия. Артуру предстоит выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили. В комплекте новый контент для сюжетного режима, полноценный фоторежим и доступ к совместной игре в мире Red Dead Online, позволяющие игрокам найти свое место на Диком Западе. Вы можете выслеживать опасных преступников в роли охотника за головами, развивать собственное дело в роли торговца, разыскивать уникальные сокровища в роли коллекционера и открыть подпольное производство алкоголя в роли самогонщика, а также многое другое. Red Dead Redemption 2 для PC задействует всю мощь современных компьютеров, чтобы максимально правдоподобно представить каждый уголок этого огромного, насыщенного деталями мира. В числе графических и технических усовершенствований – увеличенная дальность прорисовки; улучшения в системе глобального освещения и рассеянного затенения, обеспечивающие более реалистичную смену времени суток; улучшенные отражения и тени более высокого разрешения на всех расстояниях; тесселяция текстур древесной коры и более качественные текстуры травы и меха, за счет чего животные и растения смотрятся еще натуралистичнее. Кроме того, Red Dead Redemption 2 для PC поддерживает режим HDR, разрешение 4K и выше, конфигурации с несколькими мониторами, широкоэкранные мониторы, более высокую частоту кадров и не только.
За основу взят RGL-Rip от InsaneRamZes;
Установлен CrackFixV2;
Удалены DLC онлайн-режимa;
Версия игры: 1.0.1311.23;
Время установки от 90 минут (зависит от компьютера);
Repack от xatab.
Установлен CrackFixV2;
Удалены DLC онлайн-режимa;
Версия игры: 1.0.1311.23;
Время установки от 90 минут (зависит от компьютера);
Repack от xatab.