[PC] Red Dead Redemption 2 [Build v 1.0.1311.23] [Action, Shooter, Open world, 3D] [RePack от xatab] [Русский, Английский, MULTi]] (2019) - Скачать торрент бесплатно

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Извините, только пользователи со специальными правами могут начинать темы в этом форуме???


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Данное сообщения, Вы увидите при попытке создать новую тему в любом подразделе Игр. Это сделано для того, чтоб оградить пользователей от всякого рода псевдо-релизёров которые выкладывают таблетки с вирусами или репаки ненадлежащего качества. Поэтому, в разделе Игры допускаются темы от проверенных релизеров. Чтоб стать таковым нужно имеет минимум 20-ть правильно оформленных раздач или по рекомендации одного из модераторов раздела.
Если Вы подходите, то можете подать заявку на вступления в группу Riper_Game, либо отписать в Л/С модератору группы которая имеет права релизить во всем разделе игры.
Всем у кого нет доступа к подразделам игр, могут делать релизы только здесь Оформление раздач (Игры для PC)


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АвторСообщение
dm1805
Аватара пользователя
Гвардия Riper.AM
Гвардия Riper.AM
 
Раздал: 11.6 ПБ
Скачал: 1.52 ПБ
Ратио: 2007.611
Сообщения: 47110
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 06:51
Награды: 43
За 100 сообщений (1) За 500 сообщений (1) За 1000 сообщений (1) За 1500 сообщений (1) За 2000 сообщений (1) За 3000 сообщений (1) 5 Тб отданного (1) 10 Тб отданного (1) 15 Тб отданного (1) 20 Тб отданного (1) 30 Тб отданного (1) 10 Тб скаченного (1) 15 Тб скаченного (1) 20 Тб скаченного (1) 30 Тб скаченного (1) 50 Тб скаченного (1) Размер созданных раздач 3 Тб (1) Размер созданных раздач 5 Тб (1) Размер созданных раздач 10 Тб (1) Размер созданных раздач 15 Тб (1) 250 релизов (1) 500 релизов (1) 1000 релизов (1) 1500 релизов (1) 2000 релизов (1) 3000 релизов (1) 5000 релизов (1) За новинки фильмов (1) За новинки сериалов (1) За новинки ТВ-Шоу (1) За новинки книг (1) За 2000 полученных спасибо (1) За 4000 полученных спасибо (1) За 8000 полученных спасибо (1) За 10000 полученных спасибо (1) За 15000 полученных спасибо (1) 200 кармы (1) 500 кармы (1) 1000 кармы (1) Орден от Админа (1) Халява №2 (1) Заслуги перед сайтом (1) Верный пользователь (1)

Сообщение dm1805 » 16 ноя 2020, 21:39

[PC] Red Dead Redemption 2 [Build v 1.0.1311.23] [Action, Shooter, Open world, 3D] [RePack от xatab] [Русский, Английский, MULTi]] (2019) - Скачать торрент

Red Dead Redemption 2
Дата выпуска: 5 ноября 2019
Жанр: Action, Shooter, Open world, 3D
Разработчик: Rockstar North, Rockstar San Diego
Издательство: Rockstar Games
Платформа: PC
Движок: RAGE
Пользовательские оценки в Steam: 79% обзоров пользователей - положительные (102921 рецензии)
Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Китайский (Упр.), Испанский Лат. Ам., Китайский (Трад.)
Язык озвучки: Английский
Тип издания: Repack
Лекарство: вшито (EMPRESS+Mr_Goldberg)

Системные требования: ОС: Windows 7 x64 - Service Pack 1 (6.1.7601) и выше
Процессор: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 и лучше
Память: 8 Гб
Видео: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB или лучше
DirectX: 11
Место на диске: 117 Гб

Описание: Америка, 1899 год. Артур Морган и другие подручные Датча ван дер Линде вынуждены пуститься в бега. Их банде предстоит участвовать в кражах, грабежах и перестрелках в самом сердце Америки. За ними по пятам идут федеральные агенты и лучшие в стране охотники за головами, а саму банду разрывают внутренние противоречия. Артуру предстоит выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили. В комплекте новый контент для сюжетного режима, полноценный фоторежим и доступ к совместной игре в мире Red Dead Online, позволяющие игрокам найти свое место на Диком Западе. Вы можете выслеживать опасных преступников в роли охотника за головами, развивать собственное дело в роли торговца, разыскивать уникальные сокровища в роли коллекционера и открыть подпольное производство алкоголя в роли самогонщика, а также многое другое. Red Dead Redemption 2 для PC задействует всю мощь современных компьютеров, чтобы максимально правдоподобно представить каждый уголок этого огромного, насыщенного деталями мира. В числе графических и технических усовершенствований – увеличенная дальность прорисовки; улучшения в системе глобального освещения и рассеянного затенения, обеспечивающие более реалистичную смену времени суток; улучшенные отражения и тени более высокого разрешения на всех расстояниях; тесселяция текстур древесной коры и более качественные текстуры травы и меха, за счет чего животные и растения смотрятся еще натуралистичнее. Кроме того, Red Dead Redemption 2 для PC поддерживает режим HDR, разрешение 4K и выше, конфигурации с несколькими мониторами, широкоэкранные мониторы, более высокую частоту кадров и не только.

За основу взят RGL-Rip от InsaneRamZes;
Установлен CrackFixV2;
Удалены DLC онлайн-режимa;
Версия игры: 1.0.1311.23;
Время установки от 90 минут (зависит от компьютера);
Repack от xatab.
Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции
Торрент22 фев 2021, 10:07 [ 22 фев 2021, 10:07 ]

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Статус-
.torrent скачан172559 раз
Размер77.03 ГБ (82 706 625 746)
*ripernokzНе верь глазам своим, сиды есть всегда. Раздача мультитрекерная!! *ripernokz

Медалькодрочеры, кому продать медальки, вороне -=Robbertta=-?
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