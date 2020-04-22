Google Earth Pro 77.3.3.7673 RePack & Portable by KpoJIuK [2020, Multi/Ru] - Скачать торрент бесплатно

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h4ck

Модератор SOFT
Модератор SOFT
 
Раздал: 33.03 ТБ
Скачал: 1.04 ТБ
Ратио: 127.296
Сообщения: 3931
Зарегистрирован: 03 сен 2009, 17:05
Откуда: Донецк
Награды: 40
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Сообщение h4ck » 22 апр 2020, 09:10

Google Earth Pro 77.3.3.7673 RePack & Portable by KpoJIuK [2020, Multi/Ru] - Скачать торрент


Google Earth Pro 77.3.3.7673


Год выпуска: 2020
Версия: 77.3.3.7673
Автор сборки / репака: by KpoJIuK
Адрес оф. сайта: GOOGLE
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
Лекарство: не требуется
Системные требования:

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
CPU: Pentium 3, 500Mhz
Memory (RAM): 512MB
Hard Disk: 500MB free space
Описание:
Мир, в котором мы живем, теперь у вас под рукой! Корпорация Google выпустила новую версию программного пакета под названием Google Earth. Приложение предназначено для работы с одноименным сервисом, который позволяет просматривать спутниковые снимки планеты Земля в 3D-режиме, используя для этого технологию OpenGL. Присутствуют функции для поиска по адресам, по объектам. Седьмая версия имеет более простой интерфейс, а также возможность отображения некоторых строений в трехмерном виде. В последних выпусках появилась возможность использования дополнительных информационных слоев, функции записи видео высокой четкости.
Google Earth автоматически подкачивает из интернета необходимые пользователю изображения и другие данные, сохраняет их в памяти компьютера и на жёстком диске для дальнейшего использования. Скачанные данные сохраняются на диске, и при последующих запусках программы закачиваются только новые данные, что позволяет существенно экономить трафик.
Для визуализации изображения используется трёхмерная модель всего земного шара (с учётом высоты над уровнем моря), которая отображается на экране при помощи интерфейсов DirectX или OpenGL. Именно в трёхмерности ландшафтов поверхности Земли и состоит главное отличие программы Google Earth от её предшественника Google Maps. Пользователь может легко перемещаться в любую точку планеты, управляя положением «виртуальной камеры».
Практически вся поверхность суши покрыта изображениями, полученными от компании DigitalGlobe, и имеющими разрешение 15 м на пиксель. Есть отдельные участки поверхности (как правило, покрывающие столицы и некоторые крупные города большинства стран мира), имеющие более подробное разрешение. Например, Москва снята с разрешением 0,6 м/пк, а многие города США — c разрешением 0,15 м/пк. Данные ландшафта имеют разрешение порядка 100 м.
Также имеется огромное количество дополнительных данных, которые можно подключить по желанию пользователя. Например, названия населённых пунктов, водоёмов, аэропортов, дороги, ж/д, и др. информация. Кроме этого, для многих городов имеется более подробная информация — названия улиц, магазины, заправки, гостиницы, и т. д. Имеется слой геоданных (синхронизированный через Интернет с соответствующей базой данных), на котором отображены (с пространственной привязкой) ссылки на статьи из Википедии. В России можно видеть названия улиц всех городов в центральных областях.
Пользователи могут создавать свои собственные метки и накладывать свои изображения поверх спутниковых (это могут быть карты, или более детальные снимки, полученные из других источников). Этими метками можно обмениваться с другими пользователями программы через форум Google Earth Community. Отправленные на этот форум метки становятся примерно через месяц видны всем пользователям Google Earth.
В программе есть слой «3D Здания», с трёхмерными моделями, добавляемыми разработчиками или самими пользователями, посредством сервиса 3D Warehouse. В городах России можно найти модели некоторых значимых памятников архитектуры.
Имеется функция измерения расстояний.
В версии 4.2 появилась технология Google Sky, позволяющая рассматривать звёздное небо.
В версии 5.0 была введена возможность просматривать трёхмерную карту дна морей и океанов.
В программу встроен авиасимулятор (для запуска нужно нажать Ctrl + Alt + a).
Просмотр слоев данных по демографии, земельным участкам и загруженности дорог (США).
Расширенные возможности импорта данных GIS.
Измерение площади, протяженности и периметра земельных участков.
Печать скриншотов в высоком разрешении.
Создание потрясающих офлайн-фильмов.
ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливайте и не распаковывайте программу в папки содержащие кириллические символы!

Тип: установка, распаковка portable PortableAppZ
Языки: русский, english, multi
Активация: free

Параметры командной строки:
Тихая установка: /S /I
Распаковка portable: /S /P
Выбор места установки: /D=ПУТЬ
Параметр /D=PATH следует указывать самым последним
Например: Google.Earth.Pro.v7.3.0.3825.exe /S /I /D=C:MyProgra
Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции
Торрент22 апр 2020, 09:10 [ 22 апр 2020, 09:10 ]

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СтатусПроверен h4ck
.torrent скачан23 раз
Размер44.61 МБ (46 778 684)
НЕ ВЕРЬТЕ ГЛАЗАМ СВОИМ, СИДЫ ЕСТЬ ВСЕГДА. РАЗДАЧА МУЛЬТИТРЕКЕРНАЯ.

Не забываем нажимать кнопку спасибо за понравившуюся раздачу!
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