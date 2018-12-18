[PC] No Man's Sky [Action, 3D, 1st Person, 3rd Person] [Лицензия] [Русский, Английский] (2016) - Скачать торрент бесплатно

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Bellemort
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V.I.P.
 
Раздал: 256.51 ГБ
Скачал: 116.64 ГБ
Ратио: 3.011
Сообщения: 890
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 16:29
Откуда: Котельники
Награды: 10
За 100 сообщений (1) За 500 сообщений (1) Размер созданных раздач 3 Тб (1) Размер созданных раздач 5 Тб (1) 250 релизов (1) 500 релизов (1) За новинки игр (1) За 2000 полученных спасибо (1) 200 кармы (1) Халява №3 (1)

Сообщение Bellemort » 18 дек 2018, 11:08

[PC] No Man's Sky [Action, 3D, 1st Person, 3rd Person] [Лицензия] [Русский, Английский] (2016) - Скачать торрент

Основная информация:
Год выпуска: 12 августа 2016 (29 октября 2018)
Жанр: Action, 3D, 1st Person, 3rd Person
Разработчик: Hello Games
Издательство: Hello Games
Версия игры: v 2.61 + DLCs
Тип издания: Лицензия
Язык интерфейса: Русский, Английский
Язык озвучки: Русский, Английский
Таблетка: Не требуется (DRM-Free)
Системные требования:
Операционная система: Windows: 7 / 8 / 10 (только 64-bit)
Процессор: Core i3
Оперативная память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта: NVidia GTX 480, AMD Radeon 7870
Звуковое устройство: Устройство совместимое с DirectX 10
Место на жестком дискe: 10 Гб
Описание:
Классическая научная фантастика, ее многообразие и неповторимый дух приключений, оживают в творении студии Hello Games. No Man’s Sky – игра, отличающаяся невероятным размахом и амбициями. Вам предстоит исследовать бесконечную вселенную, открывать бесчисленные уникальные планеты и знакомиться с невиданными прежде формами жизни. Скрытая в центре галактики тайна неодолимо манит к себе, заставляет отправиться в грандиозное путешествие, чтобы узнать истинную природу космоса. На этом пути не обойдется без опасностей, враждебных созданий и свирепых пиратов, а чтобы выжить, придется хорошенько подготовиться – улучшить костюм, корабль и свое оружие. Вы можете сражаться, торговать или просто исследовать галактику. В любом случае ваши решения и действия будут иметь последствия, которые и определят как пройдет ваше путешествие в No Man's Sky.
Прокладывайте свой курс в открытой вселенной и исследуйте любые из 18 446 744 073 709 551 616 уникальных планет. Галактика No Man’s Sky создается в реальном времени, так что у каждого игрока обязательно будет возможность стать первопроходцем. Исследование космоса происходит очень плавно, без задержек и подзагрузок, даже если вы опускаетесь с орбиты на поверхность планеты или же совершаете прыжки между звездными системами.
Выбирайте занятие по вкусу – от отчаянного космического воина, охотника за головами или пирата до миролюбивого торговца, шахтера или исследователя. Играть в No Man’s Sky можно как угодно, и вы вольны в любой момент сменить занятие. Только не забывайте, что у всех поступков есть свои последствия.
Все приключения в No Man’s Sky начинаются с внешней границы единой неизученной галактики. В пути вам встретятся бесчисленные звездные системы, планеты, формы жизни и еще множество вещей, которых не видел никто до вас. По своему желанию, вы можете делиться находками с другими игроками, давая имена своим открытиям и нанося их на единую Карту галактики, чтобы они навсегда остались приписаны к вашему PSN ID.
Наживайте врагов и заводите друзей, вмешиваясь в войны на просторах галактики. Принимайте участие в дерзких налетах на торговые караваны, штурмуйте массивные линкоры, зарабатывайте награды и улучшайте свое вооружение. Только не забывайте: помощь одним всегда вызывает недовольство других.
Насилие – не единственный способ добиться успеха. Разыскивайте редкие ресурсы и торгуйте с наибольшей выгодой для себя, а на вырученные средства приобретайте улучшения и более грузоподъемные корабли. Это занятие весьма выгодно, но вы рискуете привлечь внимание пиратов.
Чем лучше будет двигатель вашего корабля, тем дальше вы сможете отправиться и тем быстрее попадете к цели. Обновление костюма надежнее защитит от радиации и враждебной окружающей среды. А значит волнующих открытий станет еще больше.
Галактика No Man’s Sky живет полной жизнью. Ее бороздят торговые караваны, лихие пираты, доблестная полиция и грозные военные корабли. Все они готовы к действию. И эта галактика принадлежит всем игрокам No Man's Sky. Кто знает, с последствиями чьих поступков вам придется столкнуться?

Дополнения:
Atlas Rises DLC
Pre-Order DLC
1. Запускаем установочный файл.
2. Следуем инструкциям программы установки.
3. Играем.


Торрент-файл перезалит. Пропатчено до версии v 2.61 + DLCs
Обновлено 23.07.2020
Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции
Торрент27 июл 2020, 10:01 [ 27 июл 2020, 10:01 ]

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СтатусПроверен -=Robbertta=-
.torrent скачан9 раз
Размер8.88 ГБ (9 531 397 833)

Paranid

Аватара пользователя
Старожил
Старожил
 

Сообщения: 642

Зарегистрирован: 23 окт 2011, 16:33

Награды: 13
За 100 сообщений (1) За 500 сообщений (1) 5 Тб отданного (1) 10 Тб отданного (1) За 1000 сказанных спасибо (1) За 2000 сказанных спасибо (1) За 3000 сказанных спасибо (1) За 5000 сказанных спасибо (1) За 10000 сказанных спасибо (1) За вступление в группу VK (1) За вступление в Telegram (1) Халява №4 (1) Верный пользователь (1)

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Сообщение Paranid» 17 сен 2019, 19:49

Имею лицку! За предложение спасибо!
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