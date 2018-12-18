[PC] No Man's Sky [Action, 3D, 1st Person, 3rd Person] [Лицензия] [Русский, Английский] (2016) - Скачать торрент бесплатно

Прокладывайте свой курс в открытой вселенной и исследуйте любые из 18 446 744 073 709 551 616 уникальных планет. Галактика No Man’s Sky создается в реальном времени, так что у каждого игрока обязательно будет возможность стать первопроходцем. Исследование космоса происходит очень плавно, без задержек и подзагрузок, даже если вы опускаетесь с орбиты на поверхность планеты или же совершаете прыжки между звездными системами.

Выбирайте занятие по вкусу – от отчаянного космического воина, охотника за головами или пирата до миролюбивого торговца, шахтера или исследователя. Играть в No Man’s Sky можно как угодно, и вы вольны в любой момент сменить занятие. Только не забывайте, что у всех поступков есть свои последствия.

Все приключения в No Man’s Sky начинаются с внешней границы единой неизученной галактики. В пути вам встретятся бесчисленные звездные системы, планеты, формы жизни и еще множество вещей, которых не видел никто до вас. По своему желанию, вы можете делиться находками с другими игроками, давая имена своим открытиям и нанося их на единую Карту галактики, чтобы они навсегда остались приписаны к вашему PSN ID.

Наживайте врагов и заводите друзей, вмешиваясь в войны на просторах галактики. Принимайте участие в дерзких налетах на торговые караваны, штурмуйте массивные линкоры, зарабатывайте награды и улучшайте свое вооружение. Только не забывайте: помощь одним всегда вызывает недовольство других.

Насилие – не единственный способ добиться успеха. Разыскивайте редкие ресурсы и торгуйте с наибольшей выгодой для себя, а на вырученные средства приобретайте улучшения и более грузоподъемные корабли. Это занятие весьма выгодно, но вы рискуете привлечь внимание пиратов.

Чем лучше будет двигатель вашего корабля, тем дальше вы сможете отправиться и тем быстрее попадете к цели. Обновление костюма надежнее защитит от радиации и враждебной окружающей среды. А значит волнующих открытий станет еще больше.

Галактика No Man’s Sky живет полной жизнью. Ее бороздят торговые караваны, лихие пираты, доблестная полиция и грозные военные корабли. Все они готовы к действию. И эта галактика принадлежит всем игрокам No Man's Sky. Кто знает, с последствиями чьих поступков вам придется столкнуться?



Дополнения:

Atlas Rises DLC

Pre-Order DLC