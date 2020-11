[PC] No Man's Sky [Action, 3D, 1st Person, 3rd Person] [Лицензия] [Русский, Английский] (2016) - Скачать торрент бесплатно

Bellemort



V.I.P.

Раздал: 256.51 ГБ Скачал: 116.64 ГБ Ратио: 3.011 Сообщения: 890 Зарегистрирован: 15 окт 2016, 16:29 Откуда: Котельники Награды: 10 Личное сообщение

Bellemort » 18 дек 2018, 11:08 [PC] No Man's Sky [Action, 3D, 1st Person, 3rd Person] [Лицензия] [Русский, Английский] (2016) - Скачать торрент Основная информация: Год выпуска: 12 августа 2016 (29 октября 2018)

Жанр: Action, 3D, 1st Person, 3rd Person

Разработчик: Hello Games

Издательство: Hello Games

Версия игры: v 2.61 + DLCs

Тип издания: Лицензия

Язык интерфейса: Русский, Английский

Язык озвучки: Русский, Английский

Таблетка: Не требуется (DRM-Free) Системные требования: Операционная система: Windows: 7 / 8 / 10 (только 64-bit)

Процессор: Core i3

Оперативная память: 8 Гб ОЗУ

Видеокарта: NVidia GTX 480, AMD Radeon 7870

Звуковое устройство: Устройство совместимое с DirectX 10

Место на жестком дискe: 10 Гб Описание: Классическая научная фантастика, ее многообразие и неповторимый дух приключений, оживают в творении студии Hello Games. No Man’s Sky – игра, отличающаяся невероятным размахом и амбициями. Вам предстоит исследовать бесконечную вселенную, открывать бесчисленные уникальные планеты и знакомиться с невиданными прежде формами жизни. Скрытая в центре галактики тайна неодолимо манит к себе, заставляет отправиться в грандиозное путешествие, чтобы узнать истинную природу космоса. На этом пути не обойдется без опасностей, враждебных созданий и свирепых пиратов, а чтобы выжить, придется хорошенько подготовиться – улучшить костюм, корабль и свое оружие. Вы можете сражаться, торговать или просто исследовать галактику. В любом случае ваши решения и действия будут иметь последствия, которые и определят как пройдет ваше путешествие в No Man's Sky. Прокладывайте свой курс в открытой вселенной и исследуйте любые из 18 446 744 073 709 551 616 уникальных планет. Галактика No Man’s Sky создается в реальном времени, так что у каждого игрока обязательно будет возможность стать первопроходцем. Исследование космоса происходит очень плавно, без задержек и подзагрузок, даже если вы опускаетесь с орбиты на поверхность планеты или же совершаете прыжки между звездными системами.

Выбирайте занятие по вкусу – от отчаянного космического воина, охотника за головами или пирата до миролюбивого торговца, шахтера или исследователя. Играть в No Man’s Sky можно как угодно, и вы вольны в любой момент сменить занятие. Только не забывайте, что у всех поступков есть свои последствия.

Все приключения в No Man’s Sky начинаются с внешней границы единой неизученной галактики. В пути вам встретятся бесчисленные звездные системы, планеты, формы жизни и еще множество вещей, которых не видел никто до вас. По своему желанию, вы можете делиться находками с другими игроками, давая имена своим открытиям и нанося их на единую Карту галактики, чтобы они навсегда остались приписаны к вашему PSN ID.

Наживайте врагов и заводите друзей, вмешиваясь в войны на просторах галактики. Принимайте участие в дерзких налетах на торговые караваны, штурмуйте массивные линкоры, зарабатывайте награды и улучшайте свое вооружение. Только не забывайте: помощь одним всегда вызывает недовольство других.

Насилие – не единственный способ добиться успеха. Разыскивайте редкие ресурсы и торгуйте с наибольшей выгодой для себя, а на вырученные средства приобретайте улучшения и более грузоподъемные корабли. Это занятие весьма выгодно, но вы рискуете привлечь внимание пиратов.

Чем лучше будет двигатель вашего корабля, тем дальше вы сможете отправиться и тем быстрее попадете к цели. Обновление костюма надежнее защитит от радиации и враждебной окружающей среды. А значит волнующих открытий станет еще больше.

Галактика No Man’s Sky живет полной жизнью. Ее бороздят торговые караваны, лихие пираты, доблестная полиция и грозные военные корабли. Все они готовы к действию. И эта галактика принадлежит всем игрокам No Man's Sky. Кто знает, с последствиями чьих поступков вам придется столкнуться?



Дополнения:

Atlas Rises DLC

Pre-Order DLC 1. Запускаем установочный файл.

2. Следуем инструкциям программы установки.

3. Играем.



Торрент-файл перезалит. Пропатчено до версии v 2.61 + DLCs

Обновлено 23.07.2020 Как качать, Как раздавать - Правила и инструкции Торрент 27 июл 2020, 10:01 [ 27 июл 2020, 10:01 ]

СКАЧАТЬ с просмотром рекламы Статус Проверен -=Robbertta=- .torrent скачан 9 раз Размер 8.88 ГБ (9 531 397 833)