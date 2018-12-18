[PC] No Man's Sky [Action, 3D, 1st Person, 3rd Person] [Лицензия] [Русский, Английский] (2016) - Скачать торрент бесплатно

Основная информация:
Год выпуска: 12 августа 2016 (29 октября 2018)
Жанр: Action, 3D, 1st Person, 3rd Person
Разработчик: Hello Games
Издательство: Hello Games
Версия игры: v 2.61 + DLCs
Тип издания: Лицензия
Язык интерфейса: Русский, Английский
Язык озвучки: Русский, Английский
Таблетка: Не требуется (DRM-Free)
Системные требования:
Операционная система: Windows: 7 / 8 / 10 (только 64-bit)
Процессор: Core i3
Оперативная память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта: NVidia GTX 480, AMD Radeon 7870
Звуковое устройство: Устройство совместимое с DirectX 10
Место на жестком дискe: 10 Гб
Описание:
Классическая научная фантастика, ее многообразие и неповторимый дух приключений, оживают в творении студии Hello Games. No Man’s Sky – игра, отличающаяся невероятным размахом и амбициями. Вам предстоит исследовать бесконечную вселенную, открывать бесчисленные уникальные планеты и знакомиться с невиданными прежде формами жизни. Скрытая в центре галактики тайна неодолимо манит к себе, заставляет отправиться в грандиозное путешествие, чтобы узнать истинную природу космоса. На этом пути не обойдется без опасностей, враждебных созданий и свирепых пиратов, а чтобы выжить, придется хорошенько подготовиться – улучшить костюм, корабль и свое оружие. Вы можете сражаться, торговать или просто исследовать галактику. В любом случае ваши решения и действия будут иметь последствия, которые и определят как пройдет ваше путешествие в No Man's Sky.
Прокладывайте свой курс в открытой вселенной и исследуйте любые из 18 446 744 073 709 551 616 уникальных планет. Галактика No Man’s Sky создается в реальном времени, так что у каждого игрока обязательно будет возможность стать первопроходцем. Исследование космоса происходит очень плавно, без задержек и подзагрузок, даже если вы опускаетесь с орбиты на поверхность планеты или же совершаете прыжки между звездными системами.
Выбирайте занятие по вкусу – от отчаянного космического воина, охотника за головами или пирата до миролюбивого торговца, шахтера или исследователя. Играть в No Man’s Sky можно как угодно, и вы вольны в любой момент сменить занятие. Только не забывайте, что у всех поступков есть свои последствия.
Все приключения в No Man’s Sky начинаются с внешней границы единой неизученной галактики. В пути вам встретятся бесчисленные звездные системы, планеты, формы жизни и еще множество вещей, которых не видел никто до вас. По своему желанию, вы можете делиться находками с другими игроками, давая имена своим открытиям и нанося их на единую Карту галактики, чтобы они навсегда остались приписаны к вашему PSN ID.
Наживайте врагов и заводите друзей, вмешиваясь в войны на просторах галактики. Принимайте участие в дерзких налетах на торговые караваны, штурмуйте массивные линкоры, зарабатывайте награды и улучшайте свое вооружение. Только не забывайте: помощь одним всегда вызывает недовольство других.
Насилие – не единственный способ добиться успеха. Разыскивайте редкие ресурсы и торгуйте с наибольшей выгодой для себя, а на вырученные средства приобретайте улучшения и более грузоподъемные корабли. Это занятие весьма выгодно, но вы рискуете привлечь внимание пиратов.
Чем лучше будет двигатель вашего корабля, тем дальше вы сможете отправиться и тем быстрее попадете к цели. Обновление костюма надежнее защитит от радиации и враждебной окружающей среды. А значит волнующих открытий станет еще больше.
Галактика No Man’s Sky живет полной жизнью. Ее бороздят торговые караваны, лихие пираты, доблестная полиция и грозные военные корабли. Все они готовы к действию. И эта галактика принадлежит всем игрокам No Man's Sky. Кто знает, с последствиями чьих поступков вам придется столкнуться?
Дополнения:
Atlas Rises DLC
Pre-Order DLC
Выбирайте занятие по вкусу – от отчаянного космического воина, охотника за головами или пирата до миролюбивого торговца, шахтера или исследователя. Играть в No Man’s Sky можно как угодно, и вы вольны в любой момент сменить занятие. Только не забывайте, что у всех поступков есть свои последствия.
Все приключения в No Man’s Sky начинаются с внешней границы единой неизученной галактики. В пути вам встретятся бесчисленные звездные системы, планеты, формы жизни и еще множество вещей, которых не видел никто до вас. По своему желанию, вы можете делиться находками с другими игроками, давая имена своим открытиям и нанося их на единую Карту галактики, чтобы они навсегда остались приписаны к вашему PSN ID.
Наживайте врагов и заводите друзей, вмешиваясь в войны на просторах галактики. Принимайте участие в дерзких налетах на торговые караваны, штурмуйте массивные линкоры, зарабатывайте награды и улучшайте свое вооружение. Только не забывайте: помощь одним всегда вызывает недовольство других.
Насилие – не единственный способ добиться успеха. Разыскивайте редкие ресурсы и торгуйте с наибольшей выгодой для себя, а на вырученные средства приобретайте улучшения и более грузоподъемные корабли. Это занятие весьма выгодно, но вы рискуете привлечь внимание пиратов.
Чем лучше будет двигатель вашего корабля, тем дальше вы сможете отправиться и тем быстрее попадете к цели. Обновление костюма надежнее защитит от радиации и враждебной окружающей среды. А значит волнующих открытий станет еще больше.
Галактика No Man’s Sky живет полной жизнью. Ее бороздят торговые караваны, лихие пираты, доблестная полиция и грозные военные корабли. Все они готовы к действию. И эта галактика принадлежит всем игрокам No Man's Sky. Кто знает, с последствиями чьих поступков вам придется столкнуться?
Дополнения:
Atlas Rises DLC
Pre-Order DLC
1. Запускаем установочный файл.
2. Следуем инструкциям программы установки.
3. Играем.
2. Следуем инструкциям программы установки.
3. Играем.
Торрент-файл перезалит. Пропатчено до версии v 2.61 + DLCs
Обновлено 23.07.2020
Обновлено 23.07.2020